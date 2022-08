Streiken innen industrien er over – enighet mellom partene

– Storstreiken i prosessindustrien er over, etter at Industri Energi og Norsk Industri i ettermiddag kom til enighet, skriver Industri Energi og Norsk Industri i en felles melding formidlet via kommunikasjonssjef Johnny Håvik i Industri Energi klokken 18.35 onsdag kveld.

Streiken har pågått siden 15. august. Totalt har 2.537 medlemmer i LO-forbundet Industri Energi vært i streik den siste tiden. Industri Energi skriver at mer informasjon vil være tilgjengelig på organisasjonenes nettsider om kort tid.

– Det er riktig at partene har kommet til enighet. Vi har signert en protokoll i ettermiddag. Vi er veldig glad for å ha kommet til en løsning, sier Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen til VG, som først omtalte saken.

Hydros aluminiumsverk i Sunndal er blant bedriftene som har vært rammet av streiken.

– Hydro Sunndal vil være tilbake til normal aktivitet fra i morgen og skipning av produkter til kunder vil gjenopptas. Eventuelle forsinkelser til kunder forventes å være av mindre betydning, skriver Hydro i en pressemelding.

Industri Energis hovedkrav har vært å «å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift», i tillegg til mer generelle krav om lønns- og arbeidsvilkår.