Nye kamper i Tigray

TPLF hevder etiopiske regjeringsstyrker og alliert milits fra Amhara-regionen har innledet en storoffensiv sør i Tigray.

Regjeringen i Addis Abeba anklager på sin side TPLF for å ha angrepet først og for å ha «ødelagt våpenhvilen» som trådte i kraft for fem måneder siden.

Etiopiske myndigheter nekter journalister og andre observatører adgang til området, og opplysningene derfra lar seg derfor ikke bekrefte fra uavhengig hold.

[ Etiopia ber om formell våpenhvile i Tigray ]

Inntok militærbase

Konflikten i Tigray brøt ut da soldater fra TPLF tok kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele i november i fjor. Der sikret de seg store mengder våpen, inkludert raketter.

Få dager senere beordret Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen.De siste ukene har begge parter antydet at de kan være villige til å innlede fredssamtaler, noe som har ført til skjerpet ordbruk fra begge sider.

Krangler om megler

Regjeringen og TPLF har ikke greid å bli enige om hvem som skal lede fredsforhandlingene, og TPLF har krevd at regjeringen først må komme de seks millioner innbyggerne i Tigray til unnsetning og gjenopprette helt grunnleggende tjenester.

Abiys regjering krever at forhandlingene blir ledet av Den afrikanske unionens spesialutsending til Afrikas Horn, Nigerias tidligere president Olusegun Obasanjo.

TPLF vil på sin side ha Kenyas avtroppende president Uhuru Kenyatta som fredsmegler.