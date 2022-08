Innbyggere til Vårt Land: – Sitter redde i kjellere et halvt år etter krigsutbruddet

UKRAINA-KRIGEN: Innbyggere i byen Avdijivka bor i kjellere, mens Kherson er underlagt et brutalt okkupasjonsregime, forteller innbyggere til Vårt Land. Seks måneder etter Russlands invasjon er det liten sjanse for at krigen vil ta slutt med det første.