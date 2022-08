Internasjonal kritikk mot Sri Lankas nye regjering

Tre studentaktivister som ble pågrepet i forrige uke, sitter arrestert for å ha brutt loven om forebygging av terrorisme (PTA), sa myndighetene sent søndag. PTA tillater mistenkte å bli varetektsfengslet i 90 dager uten noe rettslig vurdering.

– Å bruke lover som ikke er i samsvar med internasjonale menneskerettighetsstandarder – som PTA – undergraver demokratiet på Sri Lanka, sa USAs ambassadør til Sri Lanka, Julie Chung.

– Vi oppfordrer regjeringen til å opprettholde folkets rett til å gi uttrykk for sine meninger, tvitret hun.

EU har fulgt opp med å uttrykke bekymringen over utviklingen, og EU-kontoret i hovedstaden Colombo tvitret at bruken av PTA har opphørt. Ytterligere 13 demonstranter som ble arrestert under torsdagens demonstrasjoner, har enten blitt løslatt mot kausjon eller sitter arrestert under vanlige vilkår.

Amnesty International sier at bruken av antiterrorlover mot fredelige demonstranter var et tegn på at myndighetene ikke er villige til å møte noen form for kritikk og systematisk kveler opposisjonen.

– Terroranklager står ikke i forhold til noen lovbrudd demonstrantene påstås å ha begått, sa Sør-Asia-direktør Yamini Mishra.

