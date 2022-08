WHO anbefaler to ebolabehandlinger som reduserer dødeligheten

De to medikamentene bør gis til personer i alle aldre som blir ebolasyke. Viruset fører ofte til feber og store blødninger og har ofte dødelig utgang.

Fredagens uttalelse er første gang WHO kommer med retningslinjer om medikamenter som kan brukes mot ebola. Det er snakk om to varianter av antistoffer: mAb114, også kjent som Ansuvimab eller Ebanga, og REGN-EB3, også kjent som Inmazeb.

Studier har vist at de gir en betydelig nedgang i dødeligheten, sier gruppeleder Janet Diaz i WHOs helsekriseprogram til journalister i Genève. Hun anslår at dette kan redde mellom 230 og 400 liv per 1000 smittede personer, avhengig av kvaliteten på helsetjenestene de mottar.

Samtidig fraråder WHO bruk av andre medikamenter som har blitt testet mot ebola, inkludert antistoffet ZMapp og legemiddelet remdesivir.

Ebola, som har fått navn etter en elv i Kongo, spres via kroppsvæsker og fører ofte til feber, oppkast og omfattende blødninger. Dødeligheten kan være så høy som 80–90 prosent, avhengig av hvor raskt sykdommen blir oppdaget og behandlet.

Det verste utbruddet i Vest-Afrika mellom 2013 og 2016 kostet mer enn 11.300 mennesker livet. Kongo har opplevd flere utbrudd. Senest i 2020 døde 2.280 mennesker i et ebolautbrudd der.