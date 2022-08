Oppstyr etter at tysk politiker ville gjenåpne gassrørledning

– Vi må raskt gjenåpne Nord Stream 2 for å fylle gasstankene før vinteren, sa nestleder Wolfgang Kubicki i det høyreliberale partiet Fridemokratene (FDP). Han mener det ikke fins noen rimelig grunn til ikke å gjøre det.

Kubicki mener at stabile gassforsyninger må være regjeringens prioritet, og at gassrørledningene kan stenges igjen når tankene er fulle.

Utspillet ble møtt med en storm av kritikk, også i hans eget parti, som er med i koalisjonsregjeringen til Olaf Scholz.

– Russland bruker energi som et våpen. EUs og Natos felles holdning mot Putins krig må ikke skades siden det angår vår egen sikkerhet, sa FDPs generalsekretær Bijan Djir-Sarai.

En talsmann for Scholz' sosialdemokrater, Nils Schmid, anklaget Kubicki for å fremme russisk propaganda, og lederen for De Grønne, Omid Nouripour kalte forslaget ineffektivt fordi Russland allerede har kuttet og redusert gassleveransene.

– Det er fullstendig irrelevant hvor mange tomme gassledninger man åpner, sa han.

Den tyske avhengigheten av russisk gass har ført til alvorlig bekymring for energimangel til vinteren når millioner av mennesker trenger gass til oppvarming, men fyllingsgraden i de tyske gasslagrene er nå oppe i 78 prosent, ifølge europeiske gassbedrifter.