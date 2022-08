Vårt Land deler ut fisk i garnet til partilederne

---

---

De ni partilederne møttes igjen til debatt under Arendalsuka. Én sak fikk størsteparten av oppmerksomheten: Strømkrisen – med krafteksport, makspris og strømstøtte.

Vurderingene av debattantene er gjort av politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad.





Jonas Gahr Støre (Ole Berg-Rusten/NTB)

Jonas Gahr Støre (Ap): En av hans beste debatter

En av kveldens beste, da han framsto klar, pedagogisk og avslappet. Snakket som en lektor som tok seg tid til å forklare klassen på en enkel måte hva som skjer i Europa.

Tar grep om strømdebatten ved å minne om krigen i Ukraina, og at energikrisen ikke primært er markedskreftenes feil, men Putins.

Slik brukte han statsmannserfaringen, både som statsminister og tidligere utenriksminister, til å vise hvordan Europa må stå sammen i møte med den russiske energiutpressingen. Han kom også med en sterk sosialdemokratisk begrunnelse for strømstøtten og norsk kraftpolitikk.

Støre hadde åpenbart skjerpet fordelingsbudskapet. Støttet finansminister Vedum i et forsøk å vise samhold fra regjeringspartiene.

En av Støres beste debatter, og plasserte sin største konkurrent Solberg i skyggen.

Kveldens øyeblikk: «Det er krig i Europa, Kirsti (Bergstø). Du kan ikke stå her og si at markedskreftene herjer i Europa, Vladimir Putin herjer i Europa»

Antall fisk i garnet: 6





Erna Solberg (H) (Ole Berg-Rusten/NPK)

Erna Solberg (H): Litt i skyggen av Støre

Rolig og offensiv, men kom litt lite tid ordet, særlig den første delen av debatten. Hun havnet tidvis i skyggen av Støre, og gjentok etter ham at vi er i en felles krise i Europa.

Utover i debatten kom hun mer på offensiven og i kjent Solberg-stil: Hun hadde flere gode poenger: Blant annet da hun minnet om at strøm til utlandet står for 10 prosent av veksten i strømpriser, og viste til hvor viktig kraftutvekslingen er for kraft-sikkerhet.

Hun var den som tydeligst pekte på at det ikke bare er strømprisene som er høye, men blant annet matvarepriser. Solberg var tidvis veldig god, men strevde litt med at hun ikke lenger kan bruke regjerings-autoriteten.

Kveldens øyeblikk: Til Moxnes: «Den typen regulering med makspris på 35 øre kommer til å skape kraftunderskudd i Norge»

Antall fisk i garnet: 4









Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mer statsmann enn tidligere

Vedum opptrådte i større grad som en ansvarlig finansminister enn tidligere, og var langt mer komfortabel i denne rollen enn han har vært tidligere. Han slo tydelig fast at når vi bruker mer penger på noe, må vi bruke mindre på andre ting.

Han viste til at politikk er å prioritere. Han slo også fast at vi trenger kraftutveksling. Men han strevde åpenlyst med å forsvare at det var Sp tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe som startet utredningen av kraftkabler til utlandet. Tidvis strevde Vedum i en skvis mellom den gamle one-liner-Vedum og den nye ansvarlige.

Kveldens øyeblikk: «Sylvi Listhaug, du er økonomisk vaksinemotstander»

Antall fisk i garnet: 4





Partilederdebatten Arendalsuka 2022 Sylvi Listhaug (FrP) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Sylvi Listhaug (FrP): Traff ikke på formatet

Dette var ikke hennes kveld. Dette var en debatt der partilederne fikk lagt frem sine resonnementer. Hennes innøvde enkeltreplikker passet ikke inn, og gjorde at hun falt gjennom. Hun ville gjerne snakke om elektrifisering av sokkelen, men fremstod kavende da hun ble avvist av programleder Fredrik Solvang.

Hun slet med å komme til orde. Hadde sitt sterkeste øyeblikk da hun fikk lagt frem lista over budsjettposter Frp vil kutte, men traff ikke helt på formatet i kveld. Og slet med å forsvare at hennes partikollega Tord Lien var den som hadde ansvaret for dagens kraftutveksling med Europa.

Kveldens øyeblikk: «Folk er regelrett rana, mens du følger situasjonen tett» til Vedum.

Antall fisk i garnet: 2





Kirsti Bergstø (SV): I skvis mellom populistene og styringspartiene

Gjorde en grei debatt, men klarte ikke helt å konkurrere med strømpopulistene Moxnes (R) og Listhaug (Frp). Havnet i en mellomposisjon mellom styringspartiene og de mer kravstore opposisjonspartiene.

Måtte lære Fredrik Solvang forskjellen på strømstøtteordningen og SVs ønske om kontroll på kraftproduksjonen med to-pris-modell. Kom med forslag om hvordan SV vil pålegge oljeselskapene å bygge ut havvind for å sikre elektrifisering av sokkelen. Noen av resonnementene ble litt omstendelige, og kunne med fordel vært tydeligere.

Måtte flere ganger se seg satt på plass av statsminister Støre om kritikken av strømpolitikken, og klarte ikke helt å svare ut disse veksklingene på en troverdig måte.

Kveldens øyeblikk: «Det skal ikke være sånn at man må sitte med pleddet på og ikke kunne koke morgenkaffien uten å få mareritt»

Antall fisk i garnet: 3









Bjørnar Moxnes (Rødt) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Bjørnar Moxnes (R): Markant kraftpopulist

Viste seg som en markant kraftpopulist. Fikk frem Rødts budskap om at de superrike stikker av med profitten, men her var det mer kamp om plassen enn tidligere. Klarte også å ta rollen som kveldens nostalgiker da han drømte om et selvforsynt strøm-Norge styrt av Einar Gerhardsen.

I likhet med Listhaug slet Moxnes med formatet. Fikk fram flere kjappe poenger, men slet med å få frem de lengre resonnementene.

Avviste at han vil kutte strømkablene, men slet med å forklare om hvordan staten skal styre hvilken vei strømmen skal gå gjennom utenlandskablene.

Kveldens øyeblikk: «Ett sånt land? Det var Einar Gerhardsens Norge!» på Støre som viste til land som «Moxnes kjente til» og som hadde opplevd strømkutt på grunn av makspris.

Antall fisk i garnet: 3









Une Bastholm (MDG) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Une Bastholm (MDG): Glitrende avslutning med hevet blikk

Gjorde det sterkt i sin siste debatt som partileder, dagen etter pressekonferansen hun varslet avgangen. Det så ut til å gjøre henne mer avslappet enn fra valgkampen i 2021.

Minnet på stødig, lett og ledig vis hvordan Putin driver energikrig mot Europa, og traff planken godt med konkrete eksempler. Hun var overbevisende pedagogisk om viktigheten av en felles europeisk energipolitikk. Slik var Bastholm helt på høyde med nivået fra partilederdebattene i 2019-valgkampen.

Hun var blant debattens mest synlige i kveld. Satte situasjonen nå i et større perspektiv, og forklarte hva som er galt med makspris. Bastholm fikk frem hvordan krisen nå rammer hele verden.

Få norske politikere som er så gode til å heve blikket som Une Bastholm. Et tap for norsk politikk at hun forsvinner som partileder, men kan forhåpentligvis fortsette å være en profil fra sin posisjon som stortingsrepresentant de neste årene.

Kveldens øyeblikk: «Det er greit at folk må varme opp bassengene og oppkjørslene sine, men det er ikke en statlig oppgave å finansiere det»

Antall fisk i garnet: 6





Olaug Bollestad (KrF) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Olaug Bollestad (KrF): Folkelig, men litt på siden

Olaug Bollestad framsto ikke helt på hjemmebane i strømdebatten, selv om hun den senere tid har kommet med flere utspill, blant annet om makspris. Men hun snakker folkelig og godt om fyllingsgraden, så det «ikke blir skåltomt».

Men hun var nølende i svaret om Norge burde bygd kabler eller ikke. Bollestad greide ikke helt å komme på offensiven i spørsmål om internasjonal solidaritet, og må se seg slått av MDGs Une Bastholm på et tema der KrF tradisjonelt har vært frampå. Hun var best da hun fortalte om moren med to barn som må velge hvem som skulle få dusje.

Kveldens øyeblikk: «Det er ikke et badekar uten propp det er snakk om»

Antall fisk i garnet: 3





Guri Melby (V) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Guri Melby (V): Tok til orde for kutt i strømforbruket

Var først ute med å dra Vladimir Putin inn i debatten. De som vil kutte eksporten spiller inn i Vladimirs Putins hender, sa hun. Guri Melby begynner å bli en rutinert parilederdebattant, og har litt av Støres pedagogiske evner, men når likevel ikke helt gjennom.

Melby var god på å forklare hvorfor Norge skal være solidarisk med Europa. Hun skal også ha ros for være den første som tok til ordet for kutt i strømforbruket i Norge.

Rolig da hun ble avbrutt av klimademonstranter.

Kveldens øyeblikk: «Hvilket land vil sende strøm til Norge akkurat når det passer Norge?»

Antall fisk i garnet: 4





Programleder Fredrik Solvang (NRK) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Fredrik Solvang (NRK): Ukonsentrert og famlende

Har ikke sin beste kveld som programleder for Debatten. Virker nervøs, blander flere begreper og fremstår ikke like trygg og slagkraftig som vanlig. Solvang snubler flere ganger i sine egne resonnementer, og virker ikke helt konsentrert i rollen som debattleder.

Til forskjell fra tidligere skal han ha skryt for å la politikerne snakke mer ut med resonnementene sine, som førte til en mye roligere, mer oversiktlig og ryddig debatt. Tror flere ble klokere i strømdebatten av å følge debatten.

Likevel var det litt spesielt at hele partilederdebatten ble en strømdebatt, ettersom en rekke store saker med fordel kunne vært debattert i den første partilederdebatten på lang tid. Blant disse er de dramatiske rentehevingene, hvordan støtte forsvaret av Ukraina og nordisk sikkerhetspolitikk.

Antall fisker i garnet: 3