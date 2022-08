MDG varsler endringer i ledelsen - kaller inn til pressekonferanse klokken 11

Bastholm ble for kun tre måneder siden gjenvalgt som partileder uten motkandidater, og skulle i utgangspunktet ha vervet fram til våren 2024.

Etter det Filter Nyheter forstår har Bastholm begrunnet ønsket om en snarlig avgang med en for stor samlet arbeidsbelastning sett opp mot familien.

Avisa skriver at partisekretær Torkil Vederhus i MDG tirsdag kveld sendte en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon».