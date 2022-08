Kenyas Odinga vil ikke godta resultatet

– Det vi så i går var en parodi og en grov ignorering av Kenyas grunnlov, sa Odinga på en pressekonferanse tirsdag, og la til at han vil prøve alle juridiske muligheter for å få valgresultatet omstøtt.

Mandag ble Odingas utfordrer, visepresident William Ruto, utropt til vinner av forrige ukes presidentvalg av lederen for landets valgkommisjon.

Ifølge kunngjøringen fikk Ruto 50,49 prosent av stemmene mens Odinga fikk 48,85 prosent. Men kunngjøringen var omstridt og fire av kommisjonens sju medlemmer ville ikke godta resultatet.

Protester

Etter at valgresultatet ble kjent mandag kveld, brøt det ut protester flere steder i landet. Tirsdag hadde mye av protestene stilnet, men mange kenyanerne er fortsatt opprørte og forbereder seg på en periode med stor usikkerhet. Tidligere valg har utløst blodige opptøyer som følge av anklager om valgfusk.

Selv om han avviser valgresultatet, oppfordret Odinga kenyanerne til å opprettholde ro og orden og ikke ta loven i egne hender.

William Ruto sa mandag at han lover å samarbeide med alle parter og at «det ikke er rom for hevn», en uttalelse ment for å dempe den spente situasjonen i landet.

Opposisjonsveteran

Dette var femte gang opposisjonsveteranen Odinga forsøkte å bli Kenyas president, og før valget ledet han på meningsmålingene.

Odinga har vært en av Kenyas ledende politikere i en årrekke, og det gode forholdet mellom ham og avtroppende president Uhuru Kenyatta beskrives som en bemerkelsesverdig politisk kuvending.

Kenyatta har støttet Odinga i stedet for sin visepresident William Ruto.

(©NTB)