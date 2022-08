Aasland: Norsk vasskraft er viktig for stabiliteten i Europa

Han krev no fortgang i arbeidet for å auke energiproduksjonen. På eit møte i Arendal tysdag understreka han at grunnlaget for tryggleik ligg i energisikkerheit.

– Vi kan ikkje berre tenkje på oss sjølv, sa Aasland og viste til at uvissa i Europa er enorm som følgje av Russlands invasjon i Ukraina.

– Den har fått store energipolitiske konsekvensar, slo han fast.

Bortfallet av russisk gass har fått EU til å kaste seg rundt og få fortgang i utbygginga av både sol- og vindkraft og dessutan hydrogen. Men dette vil ta tid.

– Norsk vasskraft er ein stabiliserande faktor som det er viktig at Noreg stiller til disposisjon slik at EU kan nå måla sine, seier Aasland, som meiner det er viktig at det no blir investert meir for å oppgradere vasskraftanlegga.

– I tida framover må vi tore å ta nokre tøffe avgjerder og knuse nokre egg, seier han.

Til NTB seier han at dette mellom anna betyr at konsesjonsprosessane må gå fortare.

– Vi må gjere ting raskare når vi skal byggje dei langsiktige løysingane. Det tempoet vi er inne i no, med det grøne skiftet, men også med den store uvissa som følgjer i både Noreg og Europa som følgje av den brutale krigen i Ukraina, er det viktig at vi får stabilisert, seier Aasland.