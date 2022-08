Vil skrote forbud mot reklame for livssyn

(Arendal): Det ble klart da utvalgsleder Kjersti Løken Stavrum presenterte Ytringsfrihetskommisjonens rapport i Arendal mandag ettermiddag.

Kommisjonen er ikke nådig i omtalen av forbudet mot reklame for politiske reklame og livssynsreklame på TV:

«Dette er et snevert tiltak tilpasset den tiden da fjernsynet var nasjonens samlingspunkt og den sentrale premissleverandøren for samfunnsdebatten», heter det i NOU-en.

90 anbefalinger – ingen dissenser

Solberg-regjeringen satt ned Ytringsfrihetskommisjonen i 2020, som fikk et vidt mandat og et mangfoldig galleri av medlemmer.

Oppdraget har vært å utrede ytringsfrihetens rammer i Norge i dag - og anbefale tiltak.

Utvalgets over 90 anbefalinger er enstemmige. Ingen av de 17 medlemmene har tatt dissens.

Derfor vil kommisjonen vrake reklameforbud

Hensikten bak forbudet mot politisk reklame og livssynsreklame i TV var opprinnelig god, skriver utvalget:

«Det er argumentet, ikke panegyrikken, som skal bære det politiske livet».

Forbudet har senere blitt forsvart med at frislipp vil føre til at aktører med dårlig råd vil tape kampen om oppmerksomheten, heter det videre.

Når utvalget anbefaler regjeringen å fjerne forbudet, skyldes det blant annet at mediebildet har endret seg radikalt. Det gjør forbudet vanskelig å forsvare, mener medlemmene.

«Økonomisk ubalanse mellom ulike partier og livssynsgrupper» bør heller «motvirkes av andre tiltak», skriver de.

Kjersti Løken Stavrum: – Rett og slett gammeldags

Reklameforbudet på TV var ikke pekt på i mandatet fra Solberg-regjeringen.

Temaet kom opp i kommisjonens egne diskusjoner om «medier og frihet til å formidle informasjon», forteller Kjersti Løken Stavrum til Vårt Land.

– Da vi hadde diskutert det ganske grundig, ble vi enige om at dagens forbud er lite hensiktsmessig. Det er mulig med levende bilder og reklame i sosiale medier, og da blir det gammeldags å ha det forbudet for TV, sier hun.

– TV er fortsatt ganske dominerende. Frykter dere ikke at penger skal vinne fram på bekostning av argumenter?

– Vi legger i rapporten mye ansvar for ytringsfriheten på oss alle, for å argumentere og begrunne. Men vi mener tiden er inne for å fjerne forbudet, også slik det praktiseres i dag, svarer Løken Stavrum.

POSITIV: Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. (Gjermund Øystese)

Støttes av Norges Kristne Råd: – Slik kan reklamene bli

Forslaget fra utvalget tas i mot med åpne armer av Norges Kristne Råd:

– Det er bra. Loven er utdatert og trenger å oppdateres, skriver generalsekretær Erhard Hermansen i en SMS.

– Prinsipielt mener jeg det er bra at forbudet mot reklame for livssyn i fjernsyn foreslås skrotet, og at det på samme måte som det er tillatt i radio bør være tillatt i fjernsyn, utdyper han.

Hermansen erkjenner at flere av frikirkene i Norges Kristne Råd, ikke vil ha råd til TV-reklame. Men for flere kan det være aktuelt, tror han.

– Informasjon om høytider kan være en aktuell vinkling for reklame, i tillegg til humanitært arbeid og nødhjelpsarbeid.

Arendalsuka 2022 MOTTOK RAPPORT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under Ytringsfrihetskommisjonens pressekonferanse. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Foreslår å endre «rasismeparagrafen»

NOU-en (Norsk Offentlig Utredning) ble overrakt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sent mandag formiddag.

Hun ville ikke ta stilling til noen av anbefalingene nå. Men én av anbefalingene hun får på sitt bord, er å endre den såkalte «rasismeparagrafen».

Det er kallenavnet til paragraf 185 i straffeloven, som handler om hatefulle ytringer. Stavrum er paragrafen gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa hun i sin innledning.

Omstridt paragraf: – Viktig for folk å forstå

Overfor Vårt Land utdyper utvalgslederen om hvorfor paragrafen trenger forbedring:

– Den er en av lovene som seiler opp som viktig at folk forstår. Vi mener det er på tide at den får en språkdrakt som står til dagens formuleringsevner. Det er viktig at folk skjønner hva som er straffbart å ytre, sier Stavrum.

Det gjelder både av hensyn til alle parter – både de som ytrer seg og de som mener seg utsatt for hatytringer, bekrefter hun.

Den såkalte «rasismeparagrafen» har vært omstridt. Kritikere av islam og innvandring har hevdet at den rammer deres ytringsfrihet.

Andre har hevdet at terskelen er for høy for å bli straffeforfulgt og dømt. Én av dem er samfunnsdebattanten Umar Ashraf, som anmeldte flere Facebook-kommentarer som hatytringer mot muslimer.

Vårt Land skrev tidligere i år om hvordan han mistet tillit til politiet da de henla anmeldelsen etter bare to dager. Politiet innrømmet overfor Vårt Land at det er vanskelig å definere hva som er hatkriminalitet.

---

Ytringsfrihetskommisjonen

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av Kulturdepartementet 14. februar 2020 og besto av 18 personer.

I to og et halvt år har kommisjonen jobbet med rapporten, som ble lagt fram og overlevert til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Arendal 15. august 2022.

Rapporten er på 322 sider og den kommer med 90 anbefalinger. Den skal nå ut på en grundig høring, før regjeringen skal vurdere mulige lovendringer og andre foreslåtte tiltak.

Oppdraget har vært å gjennomgå ytringsfrihetens stilling i Norge på det sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske planet.

Kjersti Løken Stavrum har ledet kommisjonens arbeid. Blant andre medlemmer er Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk.

To medlemmer har trukket seg siden oppnevnelsen. En av debattene førte til at Begard Reza, representant for skeive muslimer, trakk seg, mens Mímir Kristjánsson gikk ut da han ble valgt inn på Stortinget. Lederen for Norges Handikapforbunds Ungdom, Marianne Knudsen, ble valgt inn i 2021.

Kilder: Regjeringen, NTB

---

Foreslår å endre Grunnloven

Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for reell ytringsfrihet, mener Ytringsfrihetskommisjonen.

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår å føye ordene «toleranse» og «mangfold» til som del av begrunnelsen i Grunnlovens paragraf 100.

Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Paragrafen hadde stått uendret fra 1814 til 2004. Da ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen.

Straffbare ytringer

De vil også heve terskelen for hva man kan si til politiet og gjøre endringer i loven for hatefulle ytringer.

– «Tulling», «jævla idiot» og «kålorm» er nyere eksempler på ytringer som er blitt straffet når de ytres mot politiet, sa kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum under presentasjonen av rapporte.

I den enstemmige rapporten foreslår kommisjonen å endre paragrafene 156 og 265 i loven, som straffer skjellsord mot offentlige tjenestepersoner eller særlig utsatte yrkesgrupper.

– Kommisjonen foreslår å endre ordlyden i disse paragrafene slik at terskelen for hva som er straffbart heves, sa Løken Stavrum.

Hun gjorde det også klart at paragraf 185 om hatefulle ytringer er gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa Stavrum.

Hun gjorde det klart at kommisjonen mener at forbudet mot hatefulle ytringer må bestå.

Gode vilkår

Av kommisjonens hovedkonklusjoner er det blant annet at ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag.

Ytringsfrihetskommisjonen peker derfor på hvordan man framover kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst offentlig samtale.

De mener at mer straff og flere forbud ikke er løsningen på utfordringene i ytringsrommet.

«En åpen og opplyst offentlig samtale» er navnet rapporten fra kommisjonen har fått.

En offentlighet med høy grad av tilgjengelighet og lav terskel for å delta vil tjene alle, mener kommisjonen.

Hvor utbredt innskrenkninger som kanselleringskultur og scenenekt er i Norge, er det vanskelig å si noe sikkert om, framholdt Løken Stavrum under presentasjonen.

Men klasseperspektivet er fortsatt like aktuelt, understreker hun.