Slik håper politiske topper på en fredeligere abort-debatt

– Jeg skal gjøre det jeg kan for at den debatten ikke blir så polariserende, sa eksempelvis KrF-leder og helsetalskvinne Olaug Bollestad under «Den store abortdebatten» på Arendalsukas åpningsdag.

At regjeringen har satt ned et abortutvalg som skal gjennomgå dagens lov og foreslå endringer var utgangspunktet for holmgangen i sørlandsbyen. Men «toppmøtet» aktualiserte også temaet om det er retten til fri abort eller retten til å velge å gjennomføre svangerskapet som er dagens hovedutfordring.

Høyre-profil med varsko om ordbruk

Når regjeringens abortutvalg kommer med sin innstilling, ventes norsk abortdebatt å ta av. Men nå - lang tid i forkant - var fire helsepolitiske talspersoner opptatt av å dempe konfliktnivået og opptre lyttende. Utfordret av debattleder og Vårt Land-kommentator Emil André Erstad ga KrFs Bollestad, Høyres Sandra Bruflot, Aps Cecilie Myrseth og Rødts Seher Aydar sine svar på hvordan en spiss abortdebatt kan unngås

– Begge sider har en jobb å gjøre på begrepsbruken: Enten det er å bruke ord som «downs-paragrafen» og «sorteringssamfunn» eller å kle seg ut i Handmaids Tale-kostymer. I Høyre er det strekk i laget i abortsyn. Kanskje har vi da et ansvar for å ta debatten med innestemme, sa Høyre-talskvinne Sandra Bruflot.

DEBATT-TONE: Rødts Seher Aydar (fra venstre), KrFs Olaug Bollestad, Høyres Sandra Bruflot og Aps Cecilie Myrseth kom med sine ønsker om hvordan tonen i abortdebatten bør være fremover. (Erlend Berge)

Rødt: «Vanskelig å bruke innstemme»

Eksempelet hennes med kostymer kom fra da aksjonister markerte seg foran Slottet da KrF inntok Solberg-regjeringen vinteren 2019 og fikk inn endringer i dagens abortlov. Rødts Seher Aydar kjøpte ikke Bruflots eksempel:

– Det er veldig vanskelig å bruke innstemme når man blir mistenkeliggjort og fremstilt som litt «monstrete». Om noen aktivister har lyst til å kle seg ut - for å si fra til en regjering – er noe ganske annet.

Rødt-talskvinnen gjorde det klart og tydelig at hun håper det kommende arbeidet fra regjeringsutvalget ender med mer selvbestemmelse for kvinnen og at abortnemndene fjernes.

Bollestad-varsko mot tonen fra USA

KrF-leder Bollestad har i lang tid oppfordret både egne og politiske motstandere til å bruke innestemme i abortdebatten. I det nær fullsatte «Samfunnsteltet» i Arendal la hun frem sine ønsker for et kommende ordskifte med nettopp innestemme.

– Det viktigste er at vi får en debatt som ikke er «en amerikansk debatt». Jeg ønsker at vi klarer å forstå hverandre – ut fra de meningene vi har.

Men Bollestad ytret også bekymret for måten hun mener partiet noen ganger blir møtt på:

– KrF blir stemplet før vi har fått begynt debatten. Jeg håper folk kan lytte til argumentene våre før vi starter diskusjonen, sa hun.

Ap-advarsel mot å bidra til skamfølelse

Talskvinnen for det største regjeringspartiet – Aps Myrseth – repliserte at hun jo kjenner KrFs argumenter – og at også Aps posisjon er godt kjent.

– Men jeg håper man kan slutte med «shamingen» i abortdebatten: Som omtaler av ønsket om å ta sene aborter også bidrar til å skape et «sorteringssamfunn. Hvem kan ha den moralske kompetansen til å ta et riktig valg? For min del er det ikke tvil om at dette er kvinnen, sa Myrseth.

Det vil uansett ta tid før Stortinget får mulige endringer dagens abortlov opp til behandling. Arbeidet i regjeringens utvalg – hovedsaklig sammensatt med eksperter – skal pågå i 18 måneder.

PUBLIKUMS-TETT: En første større debatt om abort før Stortinget snart tar fatt på ny sesjon fanget interesse under Arendalsuka. (Erlend Berge)

Åpenhjertig Bruflot: «Vet ikke hva jeg ville stemt»

Utredningen kommer da ikke før sent i 2023. Deretter vil det også ta tid før regjeringen selv har gjennomgått arbeidet - og konkludert.

At tematikken kan være vanskelig, selv for talspersoner, var Høyres Bruflot åpenhjertig om:

– Hadde vi hatt en avstemning i Stortinget første oktober i år, vet jeg ikke hva jeg ville stemt, sa hun.

Det var organisasjonene Menneskeverd og Sex og samfunn som i fellesskap arrangerte «Den store abortdebatten 2:0: Selvbestemt abort eller selvbestemt fødsel?». De to organisasjonene står på motsatt side i abortdebatten, men arrangerte felles debatt også i fjor.

Håp om at «vi kan lytte på hverandre»

Debatten under Arendalsuka var neddempet på samme måte som da Stortinget i vår behandlet et forslag fra Venstre om utvidet selvbestemt grense til 18 uker alt nå. Ap-talskvinne Myrseth at hun har tro på at den nye og mer mykere tone i abortdebatten kan vare ved:

– Klarer vi å lytte til hva hverandre og er enige om at vi er uenige, tror jeg vi vil få det til. Da må vi også unngå å stemple hverandre som «moralsk forkastelige». Så vil jo også abortutvalget komme med fakta som kan gi godt diskusjonsgrunnlag, sier hun til Vårt Land.

