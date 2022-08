SKOLEGANG: Afghanske jenter i skoletime på Tajrobawai Girls High School i Herat. Bildet er fra november I fjor, da denne skolen var en av de få som var åpne for jenter over 12 år. Taliban annonserte at de ville åpne skolene for jenter over hele landet, men snudde på dagen I mars. (Foto: Petros Giannakouris/AP)