Studie: Arktis varmes opp fire ganger raskere enn resten av jorda

Tidligere studier har konkludert med at Arktis ble varmet opp mellom to og tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Communications Earth & Environment brukte forskere i Norge og Finland fire sett med temperaturdata gjennom flere tiår som grunnlag. Tallene går tilbake til 1979, da satellittdata ble tilgjengelig. De kom fram til at temperaturen i Arktis har økt med 0,75 grader Celsius per tiår, og dette er altså nesten fire ganger så raskt som på resten av kloden.

Det antyder at selv de mest presise klimamodellene sannsynligvis undervurderer takten i oppvarmingen av Arktis.

– Det er gjengs i litteraturen at Arktis varmes opp rundt dobbelt så raskt som kloden, så for meg var det litt overraskende at vårt tall var så mye høyere, sier medforfatter Antti Lipponen fra det finske meteorologiske instituttet.