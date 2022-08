– De foreløpige analysene av selve skytingen gjør at politiet per nå har definert til sammen 171 personer som fornærmet i saken. Her er ett av kriteriene hvor nært vedkommende har vært en eller flere skuddbaner, sier politiadvokat Børge Enoksen til NRK.

To personer ble drept og 21 skadd da Matapour skjøt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. Han er siktet for drap begått med terrorhensikt.

Tidligere hadde 107 personer status som fornærmet i saken.