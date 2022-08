Israel slipper drivstoff inn på Gazastripen

Lastebilene kom fra Israel gjennom grenseovergangen Kerem Shalam sør i den palestinske enklaven mandag.

Gazas eneste kraftverk stanset opp ved middagstider lørdag på grunn av mangel på drivstoff som følge av at grenseovergangene hadde vært stengt siden tirsdag. Det førte til at folk bare har strøm i fire timer per dag.

Egypt har i samarbeid med FN meklet fram en våpenhvile som inntil videre har fått slutt på tre dager med kamper mellom Israel og den palestinske militsen Islamsk hellig krig (Jihad).

43 palestinere er drept siden fredag, blant dem 15 barn, ifølge palestinske myndigheter. Væpnede palestinere har skutt flere hundre raketter mot Israel siden de israelske luftangrepene startet, og tre personer i Israel er såret av splinter, ifølge nødetatene.