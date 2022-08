Splid i Amnesty etter Ukraina-rapport og «troll»-tweet: – Et verktøy for russisk propaganda

RASER: Amnesty International har havnet i stormen etter at organisasjonen torsdag anklaget det ukrainske militæret for å systematisk sette sivile i fare og bryte folkeretten. Blant kritikerne er leder for Amnesty Ukraina, som nå har gått av på grunn av den omstridte rapporten.