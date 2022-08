Erdogan håper på nytt kapittel i forholdet til Russland

– Jeg håper at vi i dag kan undertegne en relevant avtale om å utvikle handel og økonomiske bånd, sa Putin da han fredag tok imot president Recep Tayyip Erdogan i den russiske byen Sotsji ved Svartehavet.

Erdogan sier han håper samtalene med Putin vil starte et helt nytt kapittel i forholdet mellom de to landene.

– Jeg tror at vi vil kunne åpne et annerledes kapittel i tyrkisk-russiske relasjoner, sa Erdogan da møtet startet.

De to ventes å ta for seg flere viktige saker på toppmøtet fredag. Avtalen som Tyrkia og FN meklet fram for å få eksportert korn fra Ukraina og muligheter for samtaler som kan få en slutt på Russlands krigføring i Ukraina er blant dem.

I tillegg er situasjonen i Syria, der både Russland og Nato-landet Tyrkia er sterkt til stede, på agendaen.

Samtalene med Putin vil «bidra til å fremme rollen som Tyrkia og Russland spiller i regionen», tilføyer Erdogan.





