Stoltenberg om Taiwan: Ingen grunn til at Kina skal overreagere

– USA har gjort det klart at de ikke har endret politikken sin overfor Taiwan. Det er ikke noe nytt at høytstående offisielle personer fra USA og Nato-allierte besøker Taiwan. Så det gir ingen grunn for Kina å overreagere eller true Taiwan, sier Stoltenberg til NTB.

Etter Pelosis besøk på Taiwan denne uken har Kina satt i gang en rekke store militærøvelser i nærheten av øya, som de anser som sitt territorium. Militærøvelsene er Kinas største noensinne, og det er også blitt prøveskutt langtrekkende raketter.

– Det er viktig at Kina ikke overreager eller truer Taiwan eller andre land. Så er det slik at lenge før Pelosi besøkte Taiwan, så har vi sett en voksende uro blant Nato-land når det gjelder Kinas atferd, både når det gjelder menneskerettigheter og hvordan de tar seg til rette i Sør-Kina-havet, fortsatte Stoltenberg.

På Nato-toppmøtet i juni vedtok forsvarsalliansen å stemple Kina som en sikkerhetsutfordring i sitt strategiske konsept.