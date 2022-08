AUF-lederen ber om oppgjør med transhat

– Øya som har sett det mørkeste, men likevel har blitt et sted for lys og håp, sier Hoem på åpningen av AUFs sommerleir på Utøya torsdag, skriver VG.

Hoem sier at det er et spesielt bånd mellom Utøya og den skeive bevegelsen – og at dette båndet er sterkere etter Oslo-skytingen 25. juni.

– Angrepet rammet mange av de som allerede har måttet kjempe for å få være seg selv. I Norge skal det være trygt å mene hva du vil, tro på hva du vil og elske den du vil, sier Hoem til de 700 ungdommene på sommerleiren.

Ap og AUF har bedt høyresiden ta et ekstra ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme – og muslimer om å gjøre det samme med radikal islamisme.

– Men også vi, oss på venstresida, vi har et særlig ansvar når vi ser hatet blusse opp i de som føler en tilhørighet til oss. Transpersoner opplever hat fra alle hold. Høyreekstreme, konservative religiøse, men også stemmer på venstresida, som høylytt kommer med ytterliggående utsagn mot transpersoner, sier Hoem.

(©NTB)