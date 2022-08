LO-forbund gir Støre strømfrist på to måneder

De krever at husholdningene og industrien må få klar beskjed om støtteordninger når statsbudsjettet legges fram i oktober. Alfheim vil at staten skal ta 100 prosent over grensen, og at grensen må være maksimalt 70 øre.

– Regjeringen må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier han til FriFagbevegelse.

Alfheim påpeker at det er krig i Europa og knapphet med tid – og også snart høst og vinter. Eggum gir regjeringen ni uker på seg til å agere på kraftsituasjonen og de høye strømprisene.

– Vi må få en større politisk kontroll over kraften. Det kan man ikke være i tvil om. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget, sier han til nettstedet.

SV, regjeringens nærmeste samarbeidspartner, var blant partiene som i helgen tok til orde for flere strømtiltak, men regjeringen svarte da at den vil avvente utredningen Statnett er i gang med.

Støre sa til NTB i helgen at regjeringen skal gjøre det den kan for å bøte på strømkrisen.

(©NTB)