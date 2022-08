Statnett kan ikke si om de vil gi råd om Mongstad før gasskraftverket stenges

Opposisjonen, lokalt næringsliv og Vestlands fylkesordfører fra Senterpartiet ber regjeringen gripe inn og berge gasskraftverket som skal stenges ned 30. august. Regjeringen peker på Statnett og sier de må komme med råd først.

Men Statnett kan ikke svare på om de vil gi råd om hvorvidt gasskraftverket skal reddes eller ikke før det stenges ned.

– Dette er en aktuell problemstilling som vi jobber med. Vi kan dermed verken bekrefte eller avkrefte, skriver kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett til NTB på spørsmål om det kan komme et råd om Mongstad før datoen for nedstengningen

Statnett er i ferd med en utredning og vil gi sitt svar innen 1. oktober. Da er gasskraftverket på Mongstad allerede stengt.

– Ikke klokt å legge ned

Equinor sier det skal legges ned og at det ikke er energigigantens ansvar å sørge for at Norge har en strømbackup.

– I en situasjon hvor vi kan risikere knapphet på kraft, mener vi det ikke er klokt å legge ned kraftproduksjon, sier Meldal.

– Vi skal innen 1. oktober levere vår utredning av tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner til NVE. Da vil det være naturlig at vi også vurderer hvilken rolle gasskraftverket på Mongstad vil ha i slike situasjoner, sier hun.

Gasskraftverket er det siste reservekraftverket utenfor Nord-Norge som forsvinner. Equinor sier det ikke er lønnsomt å drive det videre.

Kraftkrisen i Europa – og frykten for at det kan bli reduserte og svært dyre strømforsyninger fra våre europeiske partnere i høst og vinter – gjør at flere nå mener kraftverket må videreføres midlertidig.

– Statnett sitt ansvar

Olje- og energiminister Terje Aasland sa lørdag til NTB at det er Statnett sitt ansvar å foreslå tiltak for å sikre energiforsyningen i Norge.

– Dersom Statnett mener Mongstad er viktig, vil de selvfølgelig foreslå dette. Jeg ønsker å ikke å forskuttere mulig utfall av vurderingen som nå pågår, det er for tidlig å konkludere med hvilke tiltak det eventuelt vil være behov for til vinteren, skrev Aasland i en epost til NTB.

Opposisjonen har derimot bedt regjeringen selv ta grep og gripe inn i saken sporenstreks. Høyre frykter at manglende handlekraft fra regjeringen gjør at gasskraftverket ikke blir reddet før det blir stengt. Partiets talsperson for olje- og gass, Ove Trellevik, påpeker at regjeringen selv har sagt det er fare for strømrasjonering i vinter.

– Høyre er derfor krystallklare på at gasskraftverket på Mongstad må være tilgjengelig til situasjonen er mer under kontroll og vi får en bedre balanse i tilbud og etterspørsel, sier Trellevik til NTB.

– Vanvittig

Frp-leder Sylvi Listhaug har også bedt regjeringen gripe inn. Hun sa i helgen at det ikke er noen grunn til å vente på nye råd fra Statnett.

– Det er jo helt utrolig at Aasland ikke har fått med seg at Statnett vil beholde gasskraftverket på Mongstad. Det var de klar på i et brev til Equinor 23. juni i år, sier Listhaug.

– Landet står i fare for å få strømrasjonering, og vi har skyhøye strømpriser. Da hadde det vært vanvittig hvis Norge skulle legge ned et gasskraftverk, mens andre europeiske land gjenåpner sterkt forurensende kullkraftverk, sier Listhaug.

