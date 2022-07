WHO ber homofile redusere antall sexpartnere for å unngå apekopper

– Det handler om at menn som har sex med menn, tar trygge valg for seg selv og andre. Det inkluderer for øyeblikket å redusere antall seksuelle partnere, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Ifølge WHO har 98 prosent av apekopp-tilfellene siden utbruddet ble oppdaget i mai, vært blant homofile, bifile og andre menn som har sex med menn.

Apekoppviruset spres hovedsakelig gjennom intim kontakt, særlig sex.

WHO erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel. Hittil har over 19.000 personer blitt smittet av apekopper, og viruset er påvist i 75 ulike land.