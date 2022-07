Migrantleiren på Lampedusa er nok en gang overfylt

Det er rundt 2.000 mennesker i leiren, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa. Leiren har i utgangspunktet bare kapasitet til rundt 350 personer.

Natt til onsdag og på morgenen kom det ytterligere tre båter med migranter til leiren. To av båtene reiste fra Tunisia, mens den tredje kom fra Libya. Ifølge Ansa var menneskene i båtene fra Syria, Egypt, Sudan og andre vestafrikanske land.

Lampedusa ligger rundt 200 kilometer sør for Sicilia og bare 150 kilometer øst for Tunisia. Arbeidet med å tømme leiren startet den andre uken i juli, og det italienske sjøforsvaret tok med seg mer enn 1.000 personer til Sicilia.

Avisen La Stampa melder at myndighetene tar strenge hensyn for å hindre at flere migranter kommer seg til leiren.