Sorg og forferdelse etter at fire politiske fanger ble henrettet i Myanmar

Alle fire beskrives som politiske fanger som var aktive i politikken og sivilsamfunnet. To av dem var spesielt kjente skikkelser: Hiphopartist og tidligere parlamentariker Phyo Zeya Thaw (41), også kjent som Maung Kyaw, samt demokratiforkjemperen Kyaw Min Ju (53), best kjent som Ko Jimmy.

De to andre var Ko Aung Thura Zaw og Ko Hla Myo Aung, begge aktive i motstanden mot militærjuntaen, som tok makten i et kupp i februar i fjor.

Statskontrollerte medier i Myanmar meldte om henrettelsene mandag, uten å oppgi hvor eller når de fant sted. Men juntaen har bekreftet at de er gjennomført. Alle fire ble hengt.

Det er flere tiår siden forrige gang noen ble henrettet i landet.

NLD rystet

Partiet til landets avsatte og fengslede leder Aung San Suu Kyi reagerer med forferdelse og kaller henrettelsene for en grov forbrytelse.

– Nasjonalligaen for demokrati er rystet, heter det i en uttalelse mandag.

Nyhetsmagasinet The Irrawaddy siterer ikke navngitte kilder på at henrettelsene ble gjennomført lørdag, dagen etter at slektninger hadde fått lov til å ha en videosamtale med de dødsdømte. Men familiene skal ikke ha blitt fortalt at dette var den siste samtalen de kom til å ha.

Kona til Phyo Zeya Thaw sier at hun ikke ble informert om henrettelsen på forhånd. Hun ber verden reagere mot medlemmene av juntaen og stille dem til ansvar.

– De må betale for dette, sier Thazin Nyunt Aung til nyhetsbyrået AP.

Henrettelsene er gjennomført til tross for sterke internasjonale anmodninger om å la de dødsdømte demokratiforkjemperne få leve. Både FN og Kambodsja, som har formannskapet i Den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen, har bedt juntaen vise nåde.

Myanmars nåværende myndigheter har hevdet at Ko Jimmy og Phyo Zeya Thaw var hjernene bak storstilte terrorangrep mot sivile som tok livet av minst 50 personer. De to andre ble beskyldt for å ha torturert og drept en kvinne som var mistenkt for å jobbe som informant for militæret.

– Vil skape frykt

Aung Myo Min, menneskerettsminister i skyggeregjeringen som er etablert i eksil, avviser at noen av de fire mennene var involvert i voldshandlinger.

– Å straffe dem med døden er en måte å styre folket ved hjelp av frykt, sier han.

Det var i juni at militærjuntaen kunngjorde at henrettelsene skulle gjennomføres etter at dødsdommene falt noen måneder tidligere.

Både eks-parlamentarikeren Phyo Zeya Thaw og Ko Jimmy ble pågrepet i høst. De ble også forfulgt av Myanmars forrige militærjunta, som styrte landet i flere tiår før reformprosessen som førte til demokratiske valg.

Ko Jimmy var en av veteranene i Myanmars demokratibevegelse. Han tilbrakte over tolv år i fengsel etter at han engasjerte seg i studentgruppen 88-generasjonen, som sto bak det mislykkede folkeopprøret mot juntaen i 1988.

Phyo Zeya Thaw var med i Generation Wave, en protestbevegelse som ble dannet i 2007. Han skrev hiphop-tekster som til stadighet irriterte landets generaler og ble etter hvert medlem av nasjonalforsamlingen og en nær medarbeider av Aung San Suu Kyi.

Norsk fordømmelse

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer henrettelsene.

– Dette er nok et eksempel på militærregimets manglende respekt for menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, og jeg fordømmer henrettelsene. Norge tar avstand fra bruk av dødsstraff i enhver sammenheng, sier Huitfeldt i en epost fra UD til NTB.

USA og Frankrike reagerer også sterkt. Det franske utenriksdepartementet skriver at henrettelsene utgjør en ny fase i grusomhetene som juntaen har begått siden kuppet, mens USAs ambassade i Yangon fordømmer henrettelsene på det sterkeste.

Også FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet fordømmer henrettelsene og kaller dem et grusomt tilbakeskritt i Myanmar. Hun er dypt skuffet over at dødsdommene ble fullbyrdet, tross tallrike internasjonale oppfordringer om å la demokratiforkjemperne få leve.

– Ingen rettssikkerhet

Thomas Andrews, en uavhengig menneskerettsekspert som jobber for FN, ber verden reagere kraftig.

– Jeg er rasende og knust over nyheten om at juntaen har henrettet Myanmars patrioter og mestere i menneskerettigheter og anstendighet. Disse menneskene ble stilt for retten og dømt av en militærdomstol uten rett til å anke og etter sigende uten juridisk bistand i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, sier han i en uttalelse.

Forrige gang noen ble henrettet i Myanmar, var i 1976 under landets forrige militærjunta. Den gang var det studentlederen Salai Tin Maung Oo som ble henrettet.

– Terrorhandling

Tidligere leder i Den norske Burmakomiteen, Audun Aagre, kaller henrettelsene en terrorforbrytelse

– En forferdelig og grusom terrorhandling, som må møtes av sterk internasjonal fordømmelse og et politisk og økonomisk svar, skriver Aagre på Facebook.

Aagre kjente selv Ko Jimmy, som kjempet for demokrati i Myanmar i flere tiår.

– Han var en sentral politisk leder helt siden det politiske opprøret i 1988, som delte sin kunnskap med mange, også med meg, skriver Aagre.

Han føyer til at han er svært lei seg for tapet som Myanmar har lidd.

Ifølge en organisasjon for politiske fanger i Myanmar er 2.114 sivile drept av sikkerhetsstyrker siden kuppet for halvannet år siden, mens 115 mennesker er dømt til døden.