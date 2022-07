Tysklands nasjonalforsamling skal minnes skeive ofre for holocaust

27. januar hvert år markerer Tyskland den internasjonale holocaustdagen. I Forbundsdagen minnes ofrene med en tale fra en overlevende, og det har i flere år vært en kampanje for at også LHBT+-ofre skal minnes under denne markeringen.

– Det er dessverre ingen flere gjenlevende ofre som ble forfulgt for sin seksuelle eller kjønnsmessige identitet, men vi jobber tett sammen med den skeive organisasjonen LSVD, sier Forbundsdagens president Bärbel Bas til avisa Tagesspiegel.

Tysklands daværende president Roman Herzog anerkjente disse ofrene under sin tale ved den første markeringen av holocaustdagen i 1996, men hittil har de ikke fått sitt eget minnesmerke.

Forbundsdagen skal også heise regnbueflagget for første gang lørdag, når Berlin holder sin årlige prideparade