– Jeg har nok selv brukt mobilen bak rattet, men garanterer at det ikke skjer mer

LØRDAGSINTERVJUET: Alle har hørt om flymodus, men Cecilie Bryner slår et slag for bilmodus. Kommunikasjonssjefen i Trygg Trafikk har aldri fått en trafikkbot, men innrømmer at hun har brukt mobilen bak rattet. Men aldri mer!