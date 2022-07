Juryen brukte tre timer på å finne Bannon skyldig, etter en rettssak som varte i fem dager. Han ble kjent skyldig både for at han ikke møtte opp til tross for at han var blitt stevnet, og for at han ikke ga Kongressen dokumenter de hadde stevnet ham for.

Bannon risikerer opptil to års fengsel for lovbruddene.