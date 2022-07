Senat-komité enige om foreslåtte endringer i USAs valgtellingslov

Loven, som handler om sertifiseringsprosessen under et presidentvalg, kom under intens gransking etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og tidligere president Donald Trumps forsøk på undergrave valget der president Joe Biden vant.

De foreslåtte forslagene fra de 16 senatorene går ut på å avklare måten delstatene melder inn sine valgmenn og å styrke sikkerheten til statlige og lokale valgfunksjonærer.

– Fra begynnelsen har vår topartikomité delt en visjon om å utarbeide endringer for å fikse feilene i den arkaiske og tvetydige valgtellingsloven fra 1887, sier komiteen i en uttalelse.

De foreslåtte endringene vil trolig vurderes av Senatet til høsten.