Store miljøødeleggelser i Australia

Dermed står stadig flere arter i fare for å bli utryddet. Antallet truede arter har økt med 8 prosent siden 2016, konkluderer rapporten State of the Environment.

Den er laget på oppdrag fra myndighetene i landet. Den tidligere konservative australske regjeringen valgte likevel å ikke offentliggjøre rapporten før valget i mai – som høyresiden tapte.

Arbeiderpartiet Labor, som har overtatt makten, har lovet å gjøre mer for å verne miljøet og kutte klimautslipp.

Miljøminister Tanya Plibersek kaller rapporten et sjokkerende dokument og sier Australia befinner seg på en kurs som ikke er bærekraftig.