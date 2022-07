Spanske tollarar beslagla Picasso-skisse verd millionar

Skissa vart laga i 1966 og har tittelen «Trois personnages».

Mannen kom med eit fly frå Zürich i Sveits og hevda først at teikninga berre var ein kopi som var verd 1.500 sveitsiske franc, litt over 15.000 kroner.

Han viste også fram eit handskriven kvittering, men tollarane fann ei anna kvittering på botnen av kofferten. Den var laga av eit kunstgalleri i Zürich og viste at skissa har ein verdi på 450.000 sveitsiske franc – tilsvarande 4,5 millionar kroner.

Ifølgje førebelse analysar er kunstverket ekte, og prisen som kunstgalleriet har fastsett, er i tråd med marknadsprisen. Det skal no gjerast fleire analysar for å fastslå at skissa er ekte.

Passasjeren risikerer på si side å bli sikta for smugling sidan han ikkje tolldeklarerte kunstverket.

Tollvesenet stansa mannen etter å ha fått eit tips frå sveitsiske kollegaer.