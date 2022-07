Kraftig nedgang i narkotikabøter

Våren 2018 ble det skrevet 2.245 narkotikabøter. I vår ble det skrevet 451. Det viser tall NRK har fått av Riksadvokaten.

I vår slo Høyesterett fast i en dom at rusavhengige skal kunne oppbevare narkotika til eget bruk uten å bli straffet for det. Riksadvokaten fulgte deretter opp med en presisering om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges for bruk og besittelse av inntil 5 gram heroin, amfetamin og kokain.

Jussprofessor Jon Petter Rui sier at signaler fra politikere og befolkning tyder på at narkotikabruk anses som mindre alvorlig enn tidligere – særlig når det gjelder rusavhengige. Han viser til Riksadvokatens prioriteringsrundskriv fra februar i år.

– Bruk og besittelse til eget bruk er ikke prioritert der. Og det er naturlig. Det er et lovbrudd som ikke anses som grovt, sier Rui til NRK.

Professor ved UiO Thomas Clausen tror ikke endring i nordmenns narkotikavaner forklarer nedgangen.

– Samlet sett tror jeg rusmiddelbruken har vært nokså stabil gjennom pandemien, sier Clausen til NRK.