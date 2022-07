Russisk minister beordrer opptrapping i Øst-Ukraina

Sjojgus ordre kom lørdag da han inspiserte noen av styrkene som har deltatt i invasjonen av Ukraina.

– Etter å ha hørt tilstandsrapportene har sjefen for forsvarsdepartementet gitt de nødvendige instruksene for å øke hærgruppenes aktiviteter i alle retninger for å nekte regimet i Kyiv muligheten til å gjennomføre omfattende angrep mot sivile og infrastruktur i Donbas og andre regioner, heter det i en uttalelse fra departementet lørdag.

Den ukrainske generalstaben sier de har slått tilbake russiske angrep mot Bakhmut og nær Donetsk det siste døgnet.

– Etter å ha samlet seg, har fienden gjenopptatt angrepet mot varmekraftverket Vuhlehrisk, og kampene fortsetter, opplyser generalstaben videre.