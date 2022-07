Ny utstilling på 22. juli-senteret viser bilder av terror-åstedene årene etter angrepet

– Utstillingen heter «Scar», eller arr, og det er mitt forsøk på å forstå hvorfor 22. juli skjedde, samt å finne ut av hvordan vi kan holde samtalen i gang. Jeg forstår at veldig mange vil glemme den dagen, men vi kan ikke gjøre det, sier kunstneren bak utstillingen, Werner Anderson, til NTB.

Scar er en fotoutstilling med bilder fra de to åstedene for terroren 22. juli. Utstillingen inviterer publikum blant annet til å reflektere rundt ståsted, nærhet og hvordan en tar innover seg historien.

Arbeidet med fotoutstillingen startet i 2013, og fotografiene ble tatt i perioden 2016–2021. Resultatet ble en installasjon bestående av blant annet stål, stein og fotografier på bomullspapir.

– På dette prosjektet måtte jeg jobbe med et bredere kunstnerisk lerret. Rett og slett fordi det ble så nært på meg at terroren kom til Norge. Alle elementene i utstillingen er viktig for å fortelle historien, sier Anderson.

Viktig å fortsette samtalen

Kunstneren forteller at arbeidet tok flere år ettersom han måtte være grundig i arbeidet.

– Jeg har vært på Utøya og i regjeringskvartalet, samtidig er det flere som har sagt at bildene i utstillingen er veldig vakre. Men når jeg vet hva jeg ser bilder av, syns jeg at det er ubehagelig. Det er derimot noe jeg syns er interessant, den dobbeltheten. Vi har alle en berøringsangst rundt hendelsen som jeg syns vi må ta tak i, sier han.

Det å fortsette samtalen, reflektere og stille nye spørsmål rundt 22. juli er sentrale temaer for utstillingen. Direktør Lena Fahre ved 22. juli-senteret mener det er veldig lite feil en kan si i samtalen om 22. juli.

– Det er viktig at man snakker om den berøringsangsten. Det er bare å senke skuldrene, og tenke at det er en samtale alle kan delta i, sier hun til NTB.

– Vi skal aldri glemme

Fahre håper fotoutstillingen ses i sammenheng med den mer realhistoriske fortellingen senteret tilbyr, slik at en unngår konspirasjonsteorier, og at en er klar over at det finnes en sannhet om hva som skjedde.

– De samtalene som vil komme her, håper jeg belyser at vi både minnes de som mistet livet og de som ble berørt, men samtidig hvordan skal vi møte temaet 11 år etter. Vi skal aldri glemme de 77 som mistet livet, sier hun.

Unge mennesker i skolealder er blant de som besøker 22. juli-senteret. Skoleklasser lærer om terrorangrepene i klasserommet, og Fahre kan opplyse om at de har flere skoleklasser på venteliste. Kunstneren selv håper utstillingen hans kan føre til videre diskusjon.

– Her kommer det mange unge mennesker, som ikke var født da dette skjedde og bare har hørt om det på skolen. Jeg gleder meg til å høre hva de ser i bildene mine. Man vet jo hva som skjedde, men de unge er kanskje flinkere til å lese bilder, i hvert fall på en annen måte en meg. Jeg håper også at de kan diskutere hva de ser, sier han.

Fotoutstillingen åpnet dørene torsdag og vil stå åpne ut februar 2023.

