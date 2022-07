Norge avviser Israels terrorstempling av palestinske organisasjoner

Israel anklager de seks organisasjonene, blant dem tre som får støtte fra norske myndigheter, for å være kontrollert av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

PFLP er en liten, sekulær venstreorientert bevegelse som både har et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. De sto blant annet bak en rekke flykapringer på 1970-tallet og er listet som en terrororganisasjon av Israel og flere vestlige land.

Terrorlistingen av de seks sivile palestinske organisasjonene, blant dem de to menneskerettsorganisasjonene Al-Haq og Addameer, vakte sterke protester internasjonalt da det ble kjent i oktober i fjor.

En rekke land som i årevis har støttet organisasjonene, blant dem Norge, etterlyste beviser for anklagene, noe Israel hevder å ha lagt fram. Det avviser nå utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ikke tilstrekkelig

– Norge har i dialogen med israelske myndigheter vært tydelig på at beslutningen om å terrorliste de seks frivillige organisasjonene måtte underbygges med tilstrekkelig dokumentasjon. Fra norsk side ble dette også tatt opp under mitt besøk til Israel i mars, sier hun til NTB.

– Det materialet vi har mottatt fra Israel er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene, slår hun fast.

Revurderer ikke støtte

Norge slutter seg dermed til ni europeiske land som i en felles uttalelse tidligere i uka tok avstand fra terroranklagene mot de palestinske organisasjonene.

– I likhet med Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Sverige anser vi at det for tiden ikke foreligger tilstrekkelig informasjon som tilsier at vi må revurdere vårt samarbeid med de berørte palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, sier Huitfeldt.

– Skulle vi få ny informasjon, vil vi gjøre en ny vurdering på det grunnlaget, legger hun til.

Stilner kritikere

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med flere av de terrorlistede organisasjonene og mener Israels forsøk på å kneble og forby dem føyer seg inn i rekken.

– Angrepet illustrerer en trend vi har sett over flere år der Israel bruker alle midler for å stilne kritikere og kartlegging av brudd på palestinske menneskerettigheter, sa generalsekretær Henriette Killi Westhrin til NTB da svartelistingen ble kjent.

Det er en oppfatning Amnesty International og Human Rights Watch deler.

– I flere tiår har israelske myndigheter systematisk forsøkt å kneble overvåking av menneskerettigheter og straffe dem som kritiserer deres undertrykkelse av palestinere, het det i en felles uttalelse fra de to menneskerettsorganisasjonene.

