Sri Lanka erklærer unntakstilstand

Den landsomfattende unntakstilstanden ble erklært kun timer etter at president Gotabaya Rajapaksa flyktet fra landet til Maldivene.

– Siden presidenten er ute av landet, er det blitt erklært en nødsituasjon for å håndtere krisen i landet, sier talsmann Dinouk Colombage fra Statsministerens kontor.

Lederen i nasjonalforsamlingen, Mahinda Yape Abeyewardana, sier i en TV-sendt tale at statsministeren er utnevnt til fungerende president.

Onsdag stormet demonstranter statsministerens kontor i hovedstaden Colombo.

Det var voldsomme demonstrasjoner på Sri Lanka i helgen, hvor blant annet presidentpalasset til Rajapaksa ble stormet og statsministerens private hjem ble brent ned.

Sri Lanka opplever for tiden den verste økonomiske krisen siden uavhengigheten i 1948. Demonstrantene mener presidenten har skyld i krisen, mens de klandrer statsministeren for å ikke gjøre nok for å bedre situasjonen.

Helgens uroligheter førte til at begge godtok å gå av. Gotabaya har flyktet fra Sri Lanka, mens Wickremesinghe har sagt han vil gå av så snart en ny regjering er på plass. Demonstrantene krever at han går umiddelbart.

Srilankiske parlamentarikere har sagt de vil velge en ny president neste uke.

