Korona-sommerbølge skyller over feriefavorittene i Europa

Midt i en av de travleste feriemånedene i året, brer koronasmitten om seg i Europa.

I den siste ukesrapporten fra EUs smittevernbyrå (ECDC) er en rekke europeiske land farget mørkerøde. Fargen indikerer at smittetrykket er svært høyt sammenlignet med andre land.

Øverst på smittetoppen troner den greske ferieøya Kypros. Her ble det registrert 14.914 nye tilfeller fredag i forrige uke, viser tall fra Worldometer, opp fra 10.879 fredag uken før.

Feriefavoritten Frankrike konkurrerer med Kypros om førsteplassen, viser nye tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Smittetrykket er høyt også i turistmål som Hellas, Portugal, Malta og Italia, i tillegg til land som Luxembourg og Østerrike, viser ECDC-rapporten fra 7. juli. I nesten alle land i Europa er smittetrenden oppadgående.

Ny bølge på kontinentet

– En ny bølge av epidemien feier over Europa denne sommeren, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han viser til at smitten øker over hele kontinentet, ikke bare i de typiske ferielandene.

– Det er mye smitte i Norge også, så det kan være like stor smittefare her som på reisemålene, sier Aavitsland.

For Europa som helhet, har smittetallene vært stigende i en måned i strekk, skriver Verdens helseorganisasjon i sin nyeste ukesrapport. I uke 26 ble det registrert 2,4 millioner nye tilfeller – en økning på 15 prosent fra uken før. Samtidig meldes det om færre koronarelaterte dødsfall.

Aavitsland advarer mot å legge for mye vekt på smittetallene.

– Det er vanskelig å lese noe særlig ut av smittetallene i Norge og rundt i Europa nå. Det er mindre testing, og mange har så milde infeksjoner at de ikke tenker på korona og tester seg, sier han.

Norge har nådd toppen

I Norge er smittebølgen kommet litt lenger enn ellers i Europa, forteller FHI-toppen.

Hittil i juli er det registrert 3.202 smittetilfeller i Norge. I juni ble det registrert til sammen 13.879 tilfeller, viser tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

– Vi tror vi er omtrent på toppen av sommerbølgen nå.

Aavitsland råder nordmenn som skal feriere i Europa til å følge lokale råd og regler.

– Noen land krever munnbind på kollektivtrafikk, for eksempel. Ellers kan de oppføre seg som hjemme, sier han.

Italia og Spania er blant landene som har munnbindpåbud på offentlig transport. Kun Frankrike og Malta krever koronasertifikat ved innreise.

«Lurer» immunforsvaret

Ifølge Aavitsland er det to hovedgrunner til at smitten nå øker på kontinentet:

* En ny variant, kalt BA.5, har oppstått, og den er flinkere til å lure deler av immunforsvaret vårt.

* Immuniteten er svekket etter at det for de fleste har gått mange måneder siden forrige vaksinasjon eller infeksjon.

– Begge disse grunnene gjør at flere kan bli smittet selv om de er godt vaksinert og har hatt korona før. Heldigvis sørger andre deler av immunforsvaret for at vi fortsatt er bra beskyttet mot alvorlig sykdom, sier Aavitsland.

Virusvarianten som nå er i omløp, BA.5, er en etterkommer av BA.2, som ga vinterbølgen. Begge er i hovedgruppen kalt omikron.

Det ser imidlertid ikke ut til at sommerbølgen blir like ille som vinterbølgen, ifølge Aavitsland.

– Sykehusinnleggelsene ser ut til å være færre og kortere, og de fører sjeldnere til innleggelse på intensivavdeling, sier han.

Kun to land er markert som mørkerøde i ECDCs siste oversikt over antall nye sykehusinnleggelser: Irland og Malta. Frankrike, Hellas og Norge befinner seg på nivået under. For Norge er trenden nedadgående, mens den for de andre landene er på vei opp.

Anbefaler ny vaksinedose

Smitteutviklingen i Europa har like fullt fått EU til å reagere.

Mandag kom EUs legemiddelbyrå (EMA) med en anbefaling om at alle over 60 år og folk i utsatte grupper får tilbud om en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen.

EMA og EUs smittevernbyrå (ECDC) skriver i en pressemelding at smittetallene øker, og at flere blir lagt inn på sykehus og må få intensivbehandling.

– Dette signaliserer starten på en ny og utbredt covid-19-bølge over hele den europeiske unionen, sier direktøren i ECDC, dr. Andrea Ammon, i pressemeldingen.

EUs helsekommissær Stella Kyriakides oppfordrer alle til å vaksinere seg og takke ja til oppfriskningsdosen så fort som mulig.

– Vi har ingen tid å miste, sier Kyrakides.

















