Hunt og Zahawi ute av lederkampen i Storbritannia

De to som er ute, er tidligere utenriksminister Jeremy Hunt og nåværende finansminister Nadhim Zahawi.

De seks som gikk videre, er handelsminister Penny Mordaunt, parlamentarikeren Tom Tugendhat, tidligere finansminister Rishi Sunak, utenriksminister Liz Truss, tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch og tidligere justisminister for England og Wales Suella Braverman.

Sunak fikk hele 88 stemmer, mens Mordaunt fikk 67 stemmer.

For å komme videre til neste valgrunde, måtte kandidatene få støtte fra 30 konservative parlamentsmedlemmer. De to som gikk ut, fikk henholdsvis 18 og 25 stemmer.

Andre valgrunde holdes allerede torsdag, for kandidatene skal siles helt til bare to gjenstår.

Senest torsdag 21. juli skal det være kun to kandidater igjen, og disse blir gjenstand for en uravstemning per post som alle de drøyt 160.000 medlemmene i Det konservative partiet kan delta i.

Resultatet skal presenteres 5. september, og vinneren tar over som regjeringssjef etter Boris Johnson.