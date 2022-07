Flertallet av befolkningen støtter SAS-pilotene

– Jeg skjønner behovet for streiken og støtter den. Jeg støtter selvfølgelig at man får kompensert for arbeidet man gjør og at man får det man fortjener i lønn, sier Fridtjov Martin Fjelstad Fyksen til NRK.

Han er en av flere som støtter pilotene. En ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at 58 prosent av befolkningen støtter pilotene i streiken.

Undersøkelsen viser også at 23 prosent ikke hvilken part de støtter, og at 20 prosent av befolkningen sier de ikke støtter pilotene som er i streik.

900 piloter er i streik. Det rammer 30.000 passasjerer daglig.

Onsdag har SAS og pilotene gjenopptatt forhandlingene.