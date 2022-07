Ett år etter katastrofeflommen har arrene ennå ikke grodd i Tyskland

Halvt ødelagte broer, togspor som ender i ingenting og forlatte ruiner i et av verdens rikeste land.

Arrene etter fjorårets dødelige flom er fortsatt sterkt synlige i Ahrdalen, en kupert region sør for Köln, som opplevde mer enn halvparten av dødsfallene i flomkatastrofen i Tyskland, Belgia og Nederland i fjor sommer.

Natten mellom 14. og 15. juli 2021 mistet 134 personer livet i regionen da kraftig regn forvandlet rolige bekker og elveleier til eksplosive vannmengder som feide bort både bilder, veier, hus og mennesker.

Det totale dødstallet fra styrtflommen i Tyskland, Belgia og Nederland førte til tapet av 239 menneskeliv.

Germany Flood Anniversary Photo Gallery HUS: Restene etter en flom mellom ødelagte hus i Schuld i Ahrdalen 15. juli 2021. (Michael Probst/AP)

Tysklands dyreste naturkatastrofe

Ifølge eksperter vil ekstremvær bli mer og mer vanlig over hele verden på grunn av klimaendringene. Det er fordi varmere luft gjør at skyer kan bære mer vann, og regnmengdene blir mye større ved et skybrudd.

Fjorårets flomkatastrofe er en av de dyreste naturkatastrofene i Tysklands historie, og tyske myndigheter har bevilget 30 milliarder euro, over 308 milliarder kroner, til gjenoppbyggingen av de flomrammede regionene.

I Ahrdalen stikker smerten imidlertid dypere enn tapet av et hjem eller en arbeidsplass. Døde venner, familiemedlemmer og kolleger sørges over fortsatt.

Det eldste offeret var 97 år, den yngste var kun 4 år.

Germany Flood Anniversary Photo Gallery MANGE DØDE: Totalt 132 mennesker mistet livet i Ahrdalen i Tyskland. Det er over halvparten av alle de døde etter flomkatastrofen som rammet Tyskland, Belgia og Nederland forrige sommer. (Michael Probst/AP)

De fleste av de omkomne var over 60 år, men det var også tre barn, tolv beboere ved et hjem for funksjonshemmede og en frivillig brannmann. Over 750 mennesker ble skadd, og minst to selvmord er registrert i forbindelse med flommen.

Ble ikke varslet i tide

Påtalemyndigheten etterforsker fremdeles om det ble gjort noen feil i håndteringen av katastrofen.

Ifølge overlevende mottok de lite varsel fra myndighetene om at vannet ville stige så dramatisk, til tross for at meteorologene hadde advart om en mulig flom flere dager i forveien.

Forskere sier fjorårets katastrofeflommer beviser at ingen regioner i verden er trygg for konsekvensene av klimakrisen.

Germany Flood Anniversary Photo Gallery SKADER: En flomskadd sykkelsti ved landsbyen Laach i Ahrdalen 6. juli 2022. (Michael Probst/AP)

Slike advarsler får innbyggere i Ahrdalen til å lure på om katastrofer, som en gang ble vurdert til å kun skje hvert århundre, snart kan skje igjen.

Mange stiller seg selv spørsmålet om det er lettere å flytte bort enn å reparere de enorme skadene som er etterlatt.

Statsminister Olaf Scholz skal etter planen delta på en minnemarkering i regionens hovedby, Ahrweiler, torsdag.

Germany Flood Anniversary Photo Gallery ETTER FLOMMEN: En mann står foran sitt ødelagte hus i Schuld i Ahrdalen 15. juli 2021. (Michael Probst/AP)

