Nederland beklaget til Srebrenicas befolkning da nye ofre ble gravlagt

Levningene av de 50 ofrene er nylig blitt identifisert, og de ble gravlagt sammen med 6.671 andre ofre som er gravlagt ved minnesenteret for en av Europas verste massakrer siden andre verdenskrig.

Rundt 8.000 muslimske menn og gutter ble drept av bosnisk-serbiske styrker i juli 1995. Mandag ble det markert at det er 27 år siden massakren, som av FN er klassifisert som folkemord.

[ Etter sommarkrigen kom folkemordet ]

Minner om Russland

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa i forbindelse med markeringen at Russlands angrep på Ukraina viser at Europa fortsatt ikke kan ta freden for gitt.

– Russlands uprovoserte aggresjon mot Ukraina har igjen ført til brutal krig på vårt kontinent. Massedrapene og krigsforbrytelsene vi ser i Ukraina, bringer med seg minner om det vi var vitne til i krigen på Balkan på 90-tallet, sier Borrell.

Det er fortsatt rundt 1.200 mennesker som er savnet etter massakren, ifølge tall fra bosniske myndigheter.

Bosnia Srebrenica Anniversary GRAV: En kvinne ber ved gravsteinene ved minnestedet for Srebrenica-massakren mandag. (Armin Durgut/AP)

Nederlandsk beklagelse

For første gang på 27 år ba også Nederland befolkningen i byen om unnskyldning for at de nederlandske FN-soldatene ikke greide å hindre massakren.

Byen skulle være en sikker sone under beskyttelse av FN, og de nederlandske soldatene skulle forsvare den stort sett muslimske befolkningen i Srebrenica, men gjorde ikke motstand da de bosnisk-serbiske styrkene til Ratko Mladic stormet byen og hentet ut mennene fra FN-leiren.

– Det internasjonale samfunnet mislyktes i å gi tilstrekkelig beskyttelse til Srebrenicas befolkning. Den nederlandske regjeringen deler ansvaret for det. Og derfor beklager vi på det dypeste, sa forsvarsminister Kasja Ollongren under seremonien i Potocari der FN-leiren ble stormet.

Nederlands regjering beklaget tidligere i år til soldatene for at de ble sendt til området uten nok mannskap eller ildkraft.

[ Flyktningene står i kø, sier frivillige. «Lav interesse», sier UDI ]