Kilder til AFP: Enighet i Sikkerhetsrådet om å forlenge nødhjelp til Syria

Det er Russland som har krevd at mandatet for FNs nødhjelpsoperasjon kun skal forlenges med et halvt år. Russerne la før helga ned veto mot et norsk-irsk forslag som ville sikret at nødhjelpskorridoren mellom Tyrkia og Nord-Syria forblir åpen i ytterligere et år.

Mandatet utløp søndag, men forhandlingene har fortsatt i FNs sikkerhetsråd. Mandag kveld opplyser AFPs kilder at de skal stemme over en resolusjon som vil sikre en forlengelse av nødhjelpsoperasjonen i et halvt år. Avtalen åpner ifølge de ikke navngitte diplomatene for forlengelse i seks måneder fra januar 2023 hvis Sikkerhetsrådet vedtar en ny resolusjon.

Rundt 2,5 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp som kommer over grenseovergangen Bab al-Hawa.