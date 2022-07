Johnson vil ikke ta parti for kandidater til å etterfølge ham

Johnson viftet mandag bort spørsmål fra journalistene om han følte seg forrådt etter den dramatiske helgen da hans eget parti gjorde opprør mot ham.

Han lovte å respektere rollen han skal spille som overgangsstatsminister, og antydet at hans støtte kunne være til skade.

– Som dere vet, er det en konkurranse på gang, og jeg vil ikke skade noens muligheter gjennom å gi min støtte, sa han.

En lang rekke kandidater har meldt seg, både Johnson-lojale kandidater og motstandere, til å bli Johnsons etterfølger som partileder og dermed statsminister.

Gjennom flere runder med avstemninger i de konservatives parlamentsgruppe skal listen reduseres til to, som alle partiets titusener av medlemmer til slutt kan velge mellom i en uravstemning.

Det er mulig at prosessen strammes inn slik at listen er redusert til to før sommerferien 21. juli. Dermed får finalistene hele sommeren til å drive valgkamp blant partimedlemmene.