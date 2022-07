Ba kongressen om å vedta plan for abortrettigheter: – Et forsøk på å vise handlekraft

USA: Fredag signerte USAs president Joe Biden en plan for å beskytte abortretten til amerikanske kvinner, men han mangler det nødvendige flertallet for å få vedtatt en ny abortlov. – Et forsøk på å vise handlekraft i en tøff periode, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.