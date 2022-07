147 døde etter kraftig regn i Pakistan

Ifølge Pakistans krisebyrå er 88 av de omkomne kvinner og barn. Regnet har blant annet ført til styrtflom flere steder.

Monsunregnet har ført til store oversvømmelser i enkelte regioner, og flere hus, veier, broer og kraftstasjoner har blitt ødelagt av vannmassene.

Situasjonen er spesielt alvorlig i den sørlige havnebyen Karachi, som er den Pakistans største by med over 16.8 millioner innbyggere. Der er noen nabolag fullstendig under vann, og flere mennesker har blitt tvunget til å vasse knedypt gjennom gatene.

De ekstreme vannmengdene har også skapt problemer i den sørvestlige Baluchistan-provinsen, hvor 63 mennesker har omkommet så langt.

Ifølge eksperter er klimaendringene årsaken til det kraftige regnværet, som er dobbelt så kraftig som normalt.

(©NTB)