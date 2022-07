Sri Lankas president sier han vil gå av 13. juli

Ifølge formannen for nasjonalforsamlingen vil Rajapaksa gå av onsdag 13. juli.

Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe sa tidligere lørdag at han vil gå av, men det er ikke satt noen dato for hans avgang. Partilederne i nasjonalforsamlingen har krevd at begge to trekker seg.

Det ble innkalt til hastemøte i kabinettet etter at tusenvis av demonstranter stormet presidentpalasset i Sri Lankas hovedstad Colombo lørdag.

Rajapaksa selv kom uskadd fra hendelsen, ifølge presidentens kontor. Siden ble også Wickremesinghes private hjem stormet og satt fyr på.

Demonstrantene mener presidenten er ansvarlig for den økonomiske krisen i landet, som er den verste siden uavhengigheten i 1948.

