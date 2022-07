FN: Ukraina har noe av skylden for russisk angrep på sykehjem

Sykehjemmet i Luhansk ble angrepet 11. mars av russiskstøttede separatister, og flere titall eldre og bevegelseshemmede pasienter ble sperret inne uten tilgang på vann eller strøm.

Angrepet utløste en brann som spredte seg gjennom hele bygget, og mange av pasientene døde. Et lite antall pasienter og ansatte overlevde og kom seg ut i skogen rundt.

I en krig allerede preget av grusomheter, var angrepet på sykehjemmet ved landsbyen Stara Krasnjanka spesielt gruoppvekkende, og ukrainske myndigheter nølte ikke med å legge skylden på russiske styrker og anklage dem for å ha drept over 50 sårbare sivile i et brutalt og uprovosert angrep.

Stor del av ansvaret

Men i en ny FN-rapport kommet det fram at Ukrainas væpnede styrker bærer en stor del av ansvaret for det som skjedde i Stara Krasnjanka. Noen dager før angrepet hadde nemlig ukrainske soldater lagt seg i stilling i sykehjemmet og dermed gjort det til et militært mål.

Minst 22 av de 71 pasientene overlevde, men det presise tallet på døde er fortsatt ukjent. Det var også 15 ansatte på sykehjemmet.

Rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter konkluderer ikke om det er begått en krigsforbrytelse av Ukraina eller separatiststyrkene, men det gjøres klart at hendelsen er et eksempel på den bekymringen høykommissæren har for bruken av sivile som menneskelige skjold i den brutale krigen.

Hver sin versjon

Utviklingen etter hendelsen viser hvordan begge sider raskt gir sin versjon av hendelser på bakken, selv når alt fortsatt er uklart. For Ukraina er det viktig å ha kontroll over narrativet for å sikre at utenlandsk hjelp fortsetter å komme.

Den ofte helt vilkårlige russiske skytingen med raketter, bomber og granater mot boligblokker, skoler, sykehus og teatre er den klart viktigste grunnen til at tusener av sivile er drept i krigen.

Men Ukraina må også respektere krigens folkerett, sier David Crane, en tidligere ansatt i USAs forsvarsdepartement og veteran fra gransking av utallige tilfeller av krigsforbrytelser rundt om i verden. Han sier at Ukraina kan ha gjort seg skyldig i brudd på folkeretten ved ikke å ha evakuert sykehjemmet.

Sivile kan ikke være mål

– Det aller viktigste til sjuende og sist er at sivile ikke kan være bevisste mål for angrep. Punktum. Uansett grunn, sier Crane.

– Ukrainerne plasserte disse menneskene i en situasjon som var en drapssone. Det kan man ikke gjøre, sier han videre.

Associated Press har sammen med PBS på basis av en lang rekke kilder dokumentert hundrevis av angrep i Ukraina som trolig er krigsforbrytelser. Et overveldende flertall står Russland for. Men en håndfull, inkludert sykehjemmet i Stara Krasnjanka, viser at ukrainske soldater også er skyldige.