Demonstranter på Sri Lanka har stormet presidentens bolig

Titusener av demonstranter krever at Sri Lankas president og statsminister går av på grunn av den økonomiske krisen i landet.

De har nå nådd presidentens private bolig i hovedstaden Colombo til tross for stor tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker.

Rajapaksa har selv flyktet fra boligen, og er ifølge en tjenestemann ved presidentens kontor i sikkerhet.

Politiet på Sri Lanka innførte portforbud i hovedstaden lørdag for å prøve å hindre de store demonstrasjonene. De har også brukt tåregass mot demonstrantene gjentatte ganger.

Demonstrantene mener president Gotabaya Rajapaksa er ansvarlig for den økonomiske krisen i landet, den verste siden landet fikk sin uavhengighet i 1948. Også statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmes fordi han ikke har gjort nok for å dempe krisen siden han ble utnevnt for to måneder siden.