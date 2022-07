Ben Wallace stiller ikke som statsministerkandidat i Storbritannia

– Etter å ha overveid det nøye, og diskutert det med kollegaer og familien, har jeg bestemt meg for at jeg ikke vil stille som partilederkandidat for De konservative, skriver Wallace på Twitter lørdag.

Han skriver videre at det var et vanskelig valg, men at han vil konsentrere seg om jobben som forsvarsminister.

– Jeg ønsker alle kandidater lykke til, og håper vi rask kommer tilbake til problemene som vi er folkevalgt til å håndtere, la han til.

Det er foreløpig bare Storbritannias avgåtte finansminister Rishi Sunak som har lansert sitt kandidatur til statsministerposten etter Boris Johnson.