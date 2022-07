Det var politiet i Durham som etterforsket Starmer etter det dukket opp et bilde av at han hadde drukket øl og spist curry med partimedarbeidere i april i fjor. Nå har de konkludert med at Starmer ikke gjorde noe galt, skriver Sky News.

Starmer lovet at han ville gå av som partileder dersom etterforskningen konkluderte med at han hadde brutt koronareglene.

Dette var trolig for å vise forskjellen på ham og statsminister Boris Johnson, som etter en lignende etterforskning ble ilagt en bot av politiet for brudd på koronareglene under fester i Downing Street.

Politiet i Durham etterforsket også saken tidligere i år, og sa også da at de ikke mente det dreide seg om et brudd. De åpnet saken opp igjen etter at ny informasjon dukket opp.

